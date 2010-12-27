  1. Главная
  2. Новости
  3. Новости Ленинградской области
В Тосно мальчик застрял в недостроенной части ДК
Сегодня, 14:50
291
KaterinaKono13

В Тосно мальчик застрял в недостроенной части ДК

0 0

Известно, что ребенок застрял на 2 этаже недостроенного здания местного ДК.

В минувший понедельник, 19 марта, в Тосно Ленобласти в шесть часов вечера в службу МЧС поступило заявление о застрявшем мальчике 11-ти лет. Об этом сообщает сетевое издание "Online47".

Известно, что ребенок застрял на 2 этаже недостроенного здания местного ДК.

Спасатели выяснили, что дети забирались на второй этаж по строительной конструкции, которая рухнула перед спуском мальчика, оставив его без возможности спуститься. Ребенка благополучно спустили, он не пострадал.

Источник: сетевое издание "Online47"

Теги: новости ленобласти, новости тосно, тосно
Категории: Новости Ленинградской области,

Оставить комментарий