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В Тосно до 25 декабря появится бесплатный каток
Сегодня, 11:47
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В Тосно до 25 декабря появится бесплатный каток

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Каток зальют в том же месте, где в прошлом году.

В конце следующей недели, 25 декабря, в Тосно зальют бесплатный каток в том же месте, что и в прошлом году, рядом со спортивным комплексом. Помимо этого специалисты учтут пожелания местных жителей, которые в прошлую зиму жаловались на качества льда – его залили поверх травы.

Об этом стало известно в рамках прямой телефонной линии с губернатором в ответ на вопрос местных жителей о катке. Губернатор региона Александр Дрозденко обещал заехать в город и выйти на лёд на свежем катке, чтобы на личном опыте убедиться в качестве покрытия.

Фото: Pexels

Теги: бесплатный каток, ленинградская область, тосно
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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