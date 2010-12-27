В Тосненском районе у бизнесмена угнали снегоход за 2 млн рублей

В настоящее время ведутся работы по поимке преступников.

В Ленинградской области в Тосненско районе грабители, личность которых в настоящий момент не установлена. угнали у предпренимателя дорогостоящий снегоход. Об этом сообщает сетевое издание "Невские Новости".

По оценкам экспертов, а также по словам самого владельца, стоимость пропажи оценивается в 2 млн рублей.

В Ленобласти в городе Никольское 13 марта по Советскому проспекту со стоянки у дома №140 украли квадроцикл-снегоболотоход, В полицию обратился местный предприниматель и сообщил, что кража была совершена в ночь с 12 по 13 марта.

В настоящее время ведутся работы по поимке преступников.

Источник: сетевое издание "Невские Новости"