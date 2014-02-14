В Тосненском районе полицейские задержали пятерых мужчин, угрожавших трактористу и стреляли

Злоумышленники требовали у тракториста деньги.

Вечером в субботу, 13 февраля, в полицию Тосненского района области обратилась местная жительница и заявила, что неизвестные приехали к ним в квартиру в деревне Новинка и избивают ее мужа. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

Выяснилось, что пятеро мужчин на автомобиле ВАЗ-2114 требовали у 47-летнего тракториста деньги, угрожая и избивая его. Потом выстрелили в воздух и скрылись. Оперативники задержали машину спустя час в поселке Рябово. За рулем был 58-летний нетрезвый водитель, в салоне также находились 4 пьяных граждан. Мужчин доставили в полицию и составили на них протoколы по статье 20.21 КоАП РФ ("Появление в общественных местах в состоянии опьянения").

Полицейские изъяли 2 патрона 12 калибра, предмет, похожий на револьвер. Вопрос о возбуждении уголовного дела решается.

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Фото: Piter.TV