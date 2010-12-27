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С 5 ноября в Токсовском тоннеле на три ночи введут реверсивное движение
Сегодня, 12:20
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Rybka123
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С 5 ноября в Токсовском тоннеле на три ночи введут реверсивное движение

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Ремонт продлится с 5 по 7 ноября .

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" информирует жителей Северной Столице об изменении движения в Токсовском тоннеле. Три ночи подряд с 5 по 7 ноября на участке КАД организуют реверсивное движение и ограничат скорость. 

Причиной тому станут работы по приведению южного отсека в транспортно-эксплуатационное состояние. На время ремонта на участке установят специальные дорожные знаки, водоналивные барьеры и световые сигнализации.



Ранее мы писали, что движение на центральном участке ЗСД ограничат на 2 недели из-за ремонта дорожного покрытия. 

Фото: pixabay.com, ФКУ Упрдор "Северо-Запад"
 

Теги: ночью в токсовском тоннеле введут реверсивное движение , ограничение движения , токсовский тоннель
Категории: Лента новостей Новости СПб

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