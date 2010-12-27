В Токсово 15-летний подросток угнал КИА и попал на нем в ДТП

В полицию обратилась 25-летняя владелица машины.

Полицейские Всеволожского района задержали несовершеннолетнего, который подозревается в хищении автомобиля и в совершении ДТП в Токсово. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Накануне в полицию обратилась 25-летняя сотрудница медицинской организации. Она рассказала, что

в доме 18 по улице Буланова в поселке Токсово, неизвестный злоумышленник взял ключи от ее машины в кабинете и похитил "КИА". Позже данный автомобиль попал в аварию, а за его рулем оказался 15-летний подросток.

Подозреваемый задержан и доставлен в отдел полиции. Проводится проверка, направленная на установление всех деталей произошедшего.

Фото: Piter.TV