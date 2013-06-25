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В ДТП в Тихвинском районе Ленобласти погиб мужчина
Сегодня, 12:15
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В ДТП в Тихвинском районе Ленобласти погиб мужчина

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Водитель при повороте не уступил дорогу другой машине.

Около семи вечера в понедельник, 1 марта, на  нерегулируемом перекрестке улиц Литовской и Центролитовской в городе Тихвин Ленобласти произошло смертельное ДТП. Как стало известно Piter.TV, столкнулись два автомобиля.

Известно, что 58-летний житель Ульяновской области, поворачивая налево, не уступил дорогу движущейся по встречной полосе "Ладе". "Рено" ульяновца врезалось в машину, которой управлял 25-летний местный житель. В результате столкновения водитель "Рено" скончался на месте.

Ранее мы рассказывали, как на набережной Екатерингофки водитель Chevrolet влетел в поребрик.

Фото: ВКонтакте / Тихвинская телега | Новости Тихвина

Теги: смертельное дтп, тихвин, труп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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