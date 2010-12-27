В Тихвине закрыли целую улицу из-за паводка

Транспорт не сможет передвигаться по улице Гагарина.

В Ленинградской области Управление госавтоинспекции приняло решение перекрыть улицу Гагарина в городе Тихвине. Причиной подобной меры стал весенний паводок. Вода полностью затопила участок дороги, по которому невозможно передвигаться ни пешком, ни на транспортном средстве. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности ПДД ГУ МВД по региону.

Также ситуация коснется общественного транспорта. Временно снят маршрут автобуса под номером семь. Сотрудники ведомства просят автомобилистов заранее выбирать подходящие пути следования в объезд указанной территории.

Меры ограничения действуют с 20 апреля и до окончания паводка. О дате завершения запрета на проезд проинформируют дополнительно. Известно, что водители не смогут передвигаться на машинах по Гагарина, начиная от дома под номером 41 и вплоть до Пулковской улицы.

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