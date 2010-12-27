В Тихвине пьяная женщина решила пошутить над мужем и оказалась в реанимации

В Ленобласти нетрезвая женщина выпала из окна, готовя розыгрыш над мужем.

В Тихвине Ленинградской области нетрезвая женщина решила “разыграть” супруга и случайно выпала из окна. Сообщается, что пострадавшая жива, но находится в реанимации.

Инцидент произошел в ночь на 7 декабря. Около первого часа было обнаружено тело 39-летней местной жительницы, которое находилось под окнами жилого дома. Инцидент произошел в третьем Микрорайоне у дома номер 21. Выяснилось, что женщина жива. Ее экстренно госпитализировали в больницу. Врачи диагностировали у пострадавшей черепно-мозговую травму,сотрясение мозга,переломы таза, четырех ребер, тупую травму живота.

Как именно, пациентка хотела подшутить над мужем - неизвестно. Однако врачи установили, что пострадавшая находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения.