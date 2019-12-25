В Тихвине открылось новое отделение для реабилитации детей

Отделение может принять 30 маленьких пациентов: 20 коек рассчитано на прием детей с заболеваниями нервной системы, 10 коек для детей с – заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

В Тихвине открылось отделение реабилитации областной Детской клинической больницы. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

Отделение может принять 30 маленьких пациентов: 20 коек рассчитано на прием детей с заболеваниями нервной системы, 10 коек для детей с – заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Каждый год более 500 детей за счет средств ОМС смогут проходить здесь курс медицинской реабилитации.



В учреждении на улице Карла Маркса, 64, был проведен капитальный ремонт. Из областного бюджета на него было направлено 78,5 млн рублей и еще 1 млн рублей – средства больницы.

Палаты рассчитаны на 1-4 пациентов, в случае необходимости возможно пребывание одного из родителей. В учреждении полностью оснащены кабинеты массажа, лечебной физкультуры (кинезиотерапии), физиотерапии, рефлексотерапии и мануальной терапии и др.



Для работы отделения реабилитации было приобретено современное оборудование на общую сумму 19,1 млн рублей.

Также в Ленобласти продолжается строительство 218 многоквартирных жилых домов.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти