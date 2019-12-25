Также с 30 марта приостанавливаются межмуниципальные перевозки пассажиров и багажа.

В Татарстане вводят режим самоизоляции. Об этом заявила вице-премьер Татарстана, руководитель оперштаба по коронавирусу Лейла Фазлеева.

Она напомнила, что с 30 марта в республике действует режим самоизоляции для жителей старше 65. Покидать дом не рекомендуется. Исключение — несколько случаев, прописанных в законе.

Так, например, жителей региона просят не покидать дом, кроме случаев обращения за неотложной медпомощью. Также уходить из дома можно, чтобы добраться до работы или ближайшего продуктового магазина. Владельцы домашних животных смогут выгуливать их не дальше 100 метров от места проживания. Ещё жителям можно выносить мусор.

Кроме того, данный режим самоизоляции распространяется и на всех жителей республики, - добавила Фазлеева.

Также с 30 марта приостанавливаются межмуниципальные перевозки пассажиров и багажа в Татарстане.

Ранее в Свердловской области ввели карантин из-за коронавируса.

Видео: YouTube / БИЗНЕС Онлайн