Накануне в регионе прекратили работу ТЦ, кафе, рестораны, фитнес-клубы и прочие заведения.

В Свердловской области ввели карантин из-за коронавируса. Соответствующий указ подписал губернатор региона Евгений Куйвашев.

Жителей региона просят не покидать дом, кроме случаев обращения за неотложной медпомощью. Также уходить из дома можно, чтобы добраться до работы или ближайшего продуктового магазина. Владельцы домашних животных смогут выгуливать их не дальше 100 метров от места проживания. Ещё жителям Свердловской области можно выносить мусор.

Накануне в регионе прекратили работу ТЦ, кафе, рестораны, фитнес-клубы и прочие заведения, о которых сказано в соответствующем распоряжении правительства России. Заведения общепита работают на доставку и самовынос.

По состоянию на воскресенье 29 марта в Свердловской области 24 случая инфицирования коронавирусом COVID-19.

Видео: YouTube / Минспорт России