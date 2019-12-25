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В Татарстане возбудили уголовное дело об организации финансовой пирамиды
Сегодня, 10:23
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lesjasap

В Татарстане возбудили уголовное дело об организации финансовой пирамиды

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По статье 172.2 части 2 обвиняются представители компании "Финико".

В Татарстане возбудили уголовное дело об организации финансовой пирамиды. Об этом рассказали представители пресс-службы региональной прокуратуры. В махинациях обвиняются сотрудники компании "Финико". Предположительно, с августа 2019 по декабрь 2020 года  неустановленные лица, действуя от имени компании, привлекали средства физических лиц  "под предлогом высокоэффективного их использования путем инвестирования в фондовые рынки, криптовалюту и на иных торговых площадках". Мошенники гарантировал жертвам ежемесячный доход до 25 процентов.

Собранные материалы направлены в ГСК МВД для решения вопроса об уголовном преследовании сотрудников компании "Финико". По требованию надзорного ведомства возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172.2 УК РФ

пресс-служба прокуратуры по региону

Чиновники напомнили, что "Финико" не имеет лицензию на осуществление деятельности форекс-дилера. Компания не зарегистрирована в государственных реестрах и налоговых инстанциях. В общей сложности злоумышленники смогли привлечь в финансовую пирамиду около 80 млн рублей.

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Фото: Piter.tv

Теги: прокуратура, регионы, татарстан, уголовное дело, финансовая пирамида, финико
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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