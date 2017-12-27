В Татарстане в ДТП погибли 4 человека

В сети появилось видео с места смертельной аварии.

Сегодня днем, 4 января, в Татарстане в лобовом ДТП погибли 4 человека, еще 4 человека получили травмы.

Около 14 часов в Пестричинском районе на 63 километре трассы Казань- Шемордан произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. По предварительным данным водитель 1982 года рождения "Хендай Грета" превысил допустимую скорость и выехал на полосу встречного движения, где в это время ехал ВАЗ-2114 под управлением мужчины 1981 года рождения. Произошло столкновение. Водитель отечественного автомобиля и три его пассажира погибли от травм в момент ДТП. Еще один пассажир ВАЗ-2114, водитель иномарки и три его пассажира с травмами различной тяжести доставлены в Арскую больницу.

Вчера, 3 января, Piter.TV сообщал о смертельной аварии в ХМАО. Там в лобовом столкновении двух иномарок погибли 10 человек, в том числе 4 ребенка.

Видео: YouTube/KZNLIVE