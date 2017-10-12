В Татарстане в ДТП погиб 3х месячный малыш

Отечественная легковушка столкнулась с КАМАЗом груженым картофелем.

Жуткая авария произошла накануне, 11 октября, в Бавлинском районе.

На трассе Москва - Челябинск произошло столкновение автомобиля "Лады" 99ой модели и грузовик КАМАЗ, который вез картофель. Удар был очень мощным, и легковой автомобиль сильно искорежило. Все, кто находились на момент в аварии в легковушке, серьезно пострадали. Спасатели вызволили из авто 50-летнего водителя, его 41-летнюю пассажирку и 3х месячного мальчика.

У мужчины диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, у женщины травма живота и ушиб позвоночника. Малыш от полученных травм скончался в момент аварии.

ГИБДД выясняет все причины и обстоятельства аварии.

Видео: Piter.TV

Фото: ВК, ЧП/ДТП Казань