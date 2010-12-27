В Татарстане школьница засняла на видео домогательства отца

Несовершеннолетняя девочка сумела снять на видео пристающего к ней отца.

Правоохранительные органы Татарстана объявили о возбуждении уголовного дела в отношении 40-летнего мужчины, которого обвиняют в сексуальном насилии над собственной дочерью. По версии следствия, отец неоднократно домогался несовершеннолетней девочки. Инцидент произошел в городе Агрыза.

Жертве удалось заснять приставания родственника 3 ноября 2017 года на камеру мобильного телефона. По ее словам, в течение двух лет ее регулярно насиловал отец. Девочка боялась рассказать о происходящем из-за сурового нрава родителя, который в состоянии алкогольного опьянения избивал всю семью. О ситуации стало известно несколько месяцев назад, когда пострадавшая решилась все рассказать бабушке. Та посоветовала заснять происходящее на видео. План удался, после чего девушка с пенсионеркой обратились к сотрудникам полиции за помощью.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Мужчина не признает свою вину. Представители закона занимаются сбором доказательной базы и продолжают расследование инцидента.