Чиновники объяснили, как жителям региона получить спецпропуска на время изоляции.

В Татарстане рассказали о спецпропусках по СМС на время самоизоляции. Информацией с журналистами "ТАССа" поделилась глава пресс-службы президента республики Лилия Галимова. Чиновница отметила, что для получения специального пропуска гражданину необходимо зарегистрироваться в интернет-сервисе и отправить бесплатное СМС на номер 2590. В тексте сообщения нужно указать личные данные, а также во втором сообщении указать цель получения пропуска.

В Татарстане отметили, что первое сообщение должно оформляться таким образом: РЕГИСТРАЦИЯ#Фамилия Имя Отчество#серия и номер паспорта#адрес фактического места проживания. После этого на номер мобильного телефона придет уникальный код, которые следует отправить повторным СМС с текстом "ЦЕЛЬ", а далее указать причину передвижения по региону. После этого человек получит код разрешения, который будет содержать срок действия пропуска. Перемещаться без пропуска можно для обращения на экстренной медицинской помощью, а также в случае прямой угрозы жизни или здоровью, покупки продуктов, выгула домашних животных и выноса мусора.

В администрации Татарстана отметили, что выдавать пропуска будут для посещения судебных инстанций, доставки детей в детские сады и школы, посещения больниц и ветеринарных клиник. Граждане смогут получить спецпропуск для участия в похоронах, посещения почты, банка, доставки лекарств, продуктов и предметов первой необходимости родственникам.

В Татарстане вводят режим самоизоляции.

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