В Татарстане полицейские застрелили подростка, напавшего на них с ножом

Сотрудники применили табельное оружие в соответствии с законом "О полиции".

В Татарстане полицейские из табельного оружия застрелили подростка, напавшего на них с ножом. Об это сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Известно, что это случилось минувшей ночью в городе Кукморе. В половине первого ночи участковый парковая служебный автомобиль возле здания МВД и заметил на земле следы возгорания и осколки от стекла. Сотрудник начал тушить пожар, в это время из-за забора кто-то кинул ещё одну бутылку с зажигательной смесью и начал убегать. Участковый вместе с начальником смены ИВС начал преследовать нарушителя.

Когда они догнали его, тот стал угрожать им ножом. Полицейские требовали убрать оружие, но молодой человек нанёс несколько ударов одному из сотрудников. В УМВД подчёркивают, что полицейские применили табельное оружие в соответствии с законом "О полиции". Молодой человек скончался на месте. Известно, что он был 2004 года рождения.

На место происшествия прибыл министр внутренних дел Татарстана Артем Хохорин. Возбуждено уголовное дело по статьям теракт и посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Раненый полицейский доставлен в больницу.

Ранее в Магадане вандал осквернил монумент "Маска скорби".

Фото: Piter.tv