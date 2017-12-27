В Тамбовской области в ДТП погибли 5 человек

Появились подробности смертельной аварии.

В Тамбовской области сегодня ночью произошло жуткое ДТП, в котором погибли 5 человек, еще один мужчина госпитализирован с тяжелыми травмами.

Авария произошла на 81 километре автодороги Тамбов - Пенза в Кирсановском районе около населенного пункта Репьевка. Около половины первого ночи автомобиль "ВАЗ" выехал на встречку, где допустил столкновение с грузовой "Газелью". В результате столкновения водитель и 4 пассажира легковушки погибли на месте аварии. Водитель "Газели" получил серьезные травмы.

К ликвидации аварии привлекалось 21 человек и 9 единиц спецтехники, от МЧС 5 человек и 2 единицы спецтехники. ГИБДД выясняет все причины и обстоятельства аварии. Не исключается версия, что причиной аварии стала плохая видимость и неблагоприятные погодные условия.

Видео: Piter.TV

Фото: МЧС по Рязанской области