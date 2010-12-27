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В Тамбове молодая пара продала угнанный "BMW" за 15 тысяч рублей
Сегодня, 16:20
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lesjasap
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В Тамбове молодая пара продала угнанный "BMW" за 15 тысяч рублей

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Преступники угнали иномарку и продали ее за символические деньги.

В Тамбове влюбленная парочка угнала автомобиль “BMW” с территории гаражного кооператива. Инцидент произошел 29 сентября. 
 
Оперативникам удалось задержать молодых людей по горячим следам. Выяснилось, что преступниками оказались 19-летняя девушка и 18-летний юноша. Злоумышленники сознались в злодеянии. Правоохранительным органам даже удалось найти угнанную иномарку в Пичаевском районе города.
 
Задержанные рассказали, что им удалось вскрыть машину и выехать на ней с охраняемого участка. Затем они продали авто всего за 15 тысяч рублей.
 
В настоящее время преступники арестованы. В их отношении возбуждено уголовное дело по статье за кражу имущества.
Теги: иномарка , кража , тамбов , угон автомобиля
Категории: Новости России

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