В Тамбове молодая пара продала угнанный "BMW" за 15 тысяч рублей

Преступники угнали иномарку и продали ее за символические деньги.

В Тамбове влюбленная парочка угнала автомобиль “BMW” с территории гаражного кооператива. Инцидент произошел 29 сентября.

Оперативникам удалось задержать молодых людей по горячим следам. Выяснилось, что преступниками оказались 19-летняя девушка и 18-летний юноша. Злоумышленники сознались в злодеянии. Правоохранительным органам даже удалось найти угнанную иномарку в Пичаевском районе города.

Задержанные рассказали, что им удалось вскрыть машину и выехать на ней с охраняемого участка. Затем они продали авто всего за 15 тысяч рублей.

В настоящее время преступники арестованы. В их отношении возбуждено уголовное дело по статье за кражу имущества.