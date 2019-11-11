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В Таиланде раскопали останки нового вида динозавров

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Скелеты обнаружили в провинции Нонг Буалампху на северо-востоке страны.

В понедельник, 11 ноября, стало известно, что в Таиланде нашли останки нового вида динозавров. Об этом сообщает издание Thaiger.

Скелеты нашли в провинции Нонг Буалампху, которая находится на северо-востоке Таиланда. В раскопках участвовали ученые таиландского университета Маха Саракхам. Известно, что нового динозавра назвали Vayuraptor nongbualamphuensis. Как оказалось, он является четырехметровым "дальним родственником" тираннозавра.

Длина существа могла достигать 4,5 метра. 

Ранее мы сообщали о том, что игравшую с моряками белуху сочли российским шпионом.

Видео:NHK WORLD-JAPAN/YouTube

Теги: мировые новости, наука, общество
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Общество,

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