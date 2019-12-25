В ТРЦ "Галерея" открылся офис экосистемы Сбера

В Петербурге уже пять таких офисов. До конца года их число планируется увеличить вдвое.

Сбербанк продолжает развивать сеть хабов своей экосистемы с самыми популярными сервисами. Теперь офис нового формата есть и в торговом центре "Галерея", сообщила пресс-служба банка.

Клиенты Сбера могут в одном месте не только решить все свои финансовые вопросы, но и отправить посылку, получить заказ из СберМегаМаркета или другого интернет-магазина через пункт выдачи или постамат СберЛогистики. Кроме того, в новом офисе можно протестировать и заказать умные устройства от SberDevices, подключиться к мультимедийному сервису Okko, стать абонентом СберМобайл, купить билеты в кино и на концерты, заказать такси, зарядить телефон и многое другое.

Новые возможности стали доступны и при получении банковских услуг. Благодаря биометрии стало возможным обслуживание без паспорта. Инновационные банкоматы также оснащены технологией распознавания лиц и голосовым вводом. Список возможностей хаба будет расширяться.

Сегодня посещение офиса Сбера становится максимально полезным. В одном пространстве мы объединили онлайн и офлайн услуги для разных сфер жизни. В комфортной среде менеджеры помогут разобраться в многообразии предложений экосистемы, подключить заинтересовавший сервис или провести финансовую операцию. До конца года мы планируем открыть более 10 отделений нового поколения в Санкт-Петербурге. Виктор Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк

Всего в Петербурге сейчас открыто пять отделений нового поколения. Кроме "Галереи" офисы нового формата находятся на Ленинском проспекте, 160, проспекте Просвещения, 78, улице Ленсовета, 88, и Бассейной улице, 17.

Фото: пресс-служба Сбера