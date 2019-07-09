В торговом комплексе "Норд" на проспекте Просвещения произошел потоп

Причиной мог стать прорыв канализации.

Корреспондент Piter.TV сообщил о том, что в торговом комплексе "Норд" напротив станции метро "Проспект Просвещения" произошел потоп. Инцидент произошел днем 9-го июля.

Скорее всего, причиной стал прорыв канализации в одном из технических помещений . По торговому комплексу распространился неприятный запах. В результате затопило первый этаж. Вода попала в магазины. Сотрудники торгового центра пока что решили ликвидировать последствия самостоятельно.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на севере Петербурга машины "плывут" по улицам.

Видео: Piter.TV