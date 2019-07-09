На севере Петербурга машины "плывут" по улицам

А люди переходят дорогу без обуви.

Петербуржцы продолжают делиться видео и фотографиями, на которых видны последствия ливня. Он прошел утром 9-го июля.

На севере Петербурга машины застревают в "волнах", а пешеходам приходится снимать обувь, чтобы перейти дорогу.

Также очевидцы сообщили о том, что на проспекте Испытателей около Светлановской площади забил "фонтан". Пульсирующая струя воды бьет из асфальта. Видимо, там находится люк. Ливневые канализации не справляются с потоком воды.

Стоит отметить, что на юге Петербурга тоже сгущаются тучи, однако дождя пока нет.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что машины глохнут из-за прошедшего ливня.

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