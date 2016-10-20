В Свердловской области в сгоревшем бараке нашли двух детей и трех женщин

После того как пожар был полностью потушен в сгоревшем бараке обнаружили тела двух девочек 2 и 11 лет, их мать и еще две соседки. В сети появились фотографии и видео с места происшествия.

Сегодня, 25 октября, среди ночи в жилом бараке в поселке Новая Кола произошел пожар, в котором погибли 5 человек, в том числе два ребенка.

Пожар начался глубокой ночью, поэтому жители этого дома и соседи поздно заметили и сообщили о нем в спасательные службы. Через 9 минут пожарные были на месте возгорания. К этому времени кровля жилого дома уже полыхала открытым пламенем. Деревянный 5ти квартирный барак удалось потушить за 40 минут. На ликвидации пожара работали 14 человек и 4 единицы спецтехники. Площадь возгорания составила 120 квадратных метра.

До прибытия спасательных служб 8 человек эвакуировались самостоятельно. 5 человек вынесли из горящего дома на руках пожарные. После ликвидации огня в сгоревшем бараке были найдены 2 девочки, 2х и 11 лет, их 31-летняя мать, и две их соседки. Женщина, живущая по соседству, в социальных сетях сообщила, что старшая девочка была еще какое-то время жива.

В настоящее время на месте происшествия работают дознаватели, которые выясняют причины возникновения пожара. Одной из основных версий называется неосторожное обращение с огнем.

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Фото: МЧС по Свердловской области.