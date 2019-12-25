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В Свердловской области умер министр после заражения COVID-19
Сегодня, 15:31
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matveyvn

В Свердловской области умер министр после заражения COVID-19

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О смерти чиновника сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

В Свердловской области умер министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Дмитрий Дегтярев  после заражения COVID-19. Диагноз ему подтвердили несколько недель назад.

О смерти чиновника сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram. Он выразил соболезнования семье и близким погибшего и добавил, что врачи сделали всё, что могли для спасения жизни Дегтярёва. Министр находился на препарате ИВЛ.

Ранее в Свердловской области разрешили концерты на улице и открыли библиотеки.

Теги: коронавирус, свердловская область, смерть
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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