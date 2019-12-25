В Свердловской области умер министр после заражения COVID-19

О смерти чиновника сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

В Свердловской области умер министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Дмитрий Дегтярев после заражения COVID-19. Диагноз ему подтвердили несколько недель назад.

О смерти чиновника сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram. Он выразил соболезнования семье и близким погибшего и добавил, что врачи сделали всё, что могли для спасения жизни Дегтярёва. Министр находился на препарате ИВЛ.

Ранее в Свердловской области разрешили концерты на улице и открыли библиотеки.