СК России проводит проверку по факту гибели местных жителей.

В Свердловской области три человека погибли при пожаре в частном доме. Об этом сообщили региональные представители ГУ МЧС. Известно, что сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 04:25 утра по местному времени (02:45 по московскому времени). Бригада выехала по адресу Партизанская улица, 50 в город Полевой. К моменту прибытия специалистов территория была охвачена огнем, включая надворные постройки и кровлю дома. Площадь распространения пламени составила 90 квадратных метров.

Пока данных о характере смерти обнаруженных погибших не имеется, в связи с чем для определения точных причин их смерти будут проведены судебно-медицинские экспертизы. Для установления точной причины возгорания будет проведена пожарно-техническая экспертиза пресс-служба ГУ МЧС по региону

В ликвидации пожара принимали участие 8 человек личного состава ГУ МЧС и две единицы спецтехники. Пламя удалось локализовать к 06:12 утра (04:12 утра по московскому времени). Проливка конструкций завершена к 08:30 утра (06:30 утра по московскому времени). В настоящее время представители Следственного комитета РФ по региону проводят осмотр места происшествия, опрашиваются местные жители.

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Видео: ГУ МЧС по Свердловской области