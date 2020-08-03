В Свердловской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет. Решение принял губернатор региона Евгений Куйвашев, сообщили в оперативном штабе региона.
Действующие ограничения в области продлены до 10 августа. Например, масочный режим в общественных местах и в транспорте.
Отметим, что в Свердловской области разрешена работа торговых центров, фитнес-центров, салонов красоты и летних веранд в заведениях общественного питания.
С начала пандемии в регионе зафиксировали 21 179 случаев заражения COVID-19. Излечился 17 941 человек, 285 пациентов скончались.
Ранее Свердловский депутат указал в декларации за 2019 год доход в 4 копейки.
Видео: ВК / Свердловская область
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