В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу

При этом возобновить работу смогли уже многие предприятия.

В Свердловской области до 13 июля продлили ограничения по коронавирусу. Такое решение принял губернатор региона Евгений Куйвашев.

На данный момент в Свердловской области выявлено 14 303 случая заболевания COVID-19. Также 8442 пациента выздоровели, 131 гражданин с подтверждённым коронавирусом скончался.

В регионе сохраняются ограничения. При этом возобновить работу смогли уже многие предприятия, летние веранды заведений общепита.

Прошу и сейчас внимательно соблюдать все разумные меры, которые введены, чтобы защитить ваше здоровье. Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области

Он напомнил жителям региона про масочный режим и призвал избегать встреч большими компаниями.

Ранее мы писали, что сегодня в России зафиксировано 6 611 новых случаев заражения коронавирусом.