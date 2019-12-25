За сутки от коронавируса в России излечилось 3 579 человек.

В России зафиксировано 6 611 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 85 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +1,0%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 687 862 случая заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 685. Далее идут Московская область — 292, Ханты-Мансийский АО — 289, Санкт-Петербург — 280, Свердловская область — 270.

За сутки от коронавируса в России излечилось 3 579 человек. За весь период — 454 329.

За минувшие сутки скончалось 135 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 10 296 человек.

Отмечается, что у 28,8% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

Ранее мы писали, что Индия обогнала Россию по числу заражений коронавирусом.