В Стрельне откроется новая поликлиника для взрослых и детей

Гражданам будут доступны дневной стационар для взрослых, женская консультация, отделения лучевой диагностики, физиотерапии и лечебной физкультуры.

В четверг, 17 июня, губернатор Петербурга Александр Беглов посетил новую поликлинику №122 в Петродворцовом районе, которая расположена в посёлке Стрельна. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Медучреждение рассчитано на 340 посещений в смену, а это на 60 посещений больше, чем раньше. Для граждан поликлиника будет доступна уже завтра.

Известно, что объект строился с 2014 года, а за это время сменилось несколько подрядных организаций. Площадь самого здания составляет более 10 тыс. кв.м. Гражданам будут доступны дневной стационар для взрослых, женская консультация, отделения лучевой диагностики, физиотерапии и лечебной физкультуры.

Ранее мы писали, что строительство поликлиники для взрослых в Красном Селе завершается. Оно велось семь лет.

Фото: gov.spb.ru