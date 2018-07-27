В Ставрополе взорвался автомобиль, момент взрыва попал на видео

Очевидцам удалось снять на видео взрыв легкового автомобиля в центре Ставрополя.

В центре Ставрополя взорвался автомобиль. Очевидцам удалось снять на видео момент взрыва и его последствий.

Данное ЧП произошло накануне днем, 26 июля, на улице Кулакова в Ставрополе. Автомобиль "семерка" был оборудован газовым баллоном. Возможно, в машине была неисправность, и на сильной жаре автомобиль загорелся. Во время возгорания взорвалось газовое оборудование, установленное в автомобиле. Сообщается, что никто при пожаре и взрыве не пострадал.

Ранее Piter.TV сообщал и публиковал видео из Кемерово, где ночью сгорели сразу 5 автомобилей.

Видео и фото: ВК, Нетипичный Ставрополь