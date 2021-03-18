Личности злоумышленников устанавливаются.

В Ставрополе неизвестные избили отца с маленьким ребёнком. Об этом сообщили правоохранительные органы. Преступление попало на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, что после одного из ударов мужчина и мальчик упали.

Установлено, что пострадавшим оказался 41-летний местный житель. Ему пришлось обращаться в больницу за медицинской помощью. Пациент рассказал сотрудникам, что получил травмы около продуктового магазина из-за замечания, которое он сделал автомобилисту. В тот момент, когда отец и мальчик шли по тротуару, их обрызгала проезжающая мимо машина. Когда мужчина высказал свое недовольство, автомобиль остановился. Из него вышел шофер, который позвал на подмогу знакомых. Те вместе "проучили" ставропольца.

В региональном МВД устанавливают личности участников драки. Предположительно, нападавшими могут быть 21-летний Магомед Кадиев и 19-летний Карин Амирханов.

Замглавы правительства Ставрополья задержан по подозрению в получении взятки.

Фото и видео: Telegram / LIFE SHOT