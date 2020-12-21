На допросе подозреваемый дал признательные показания.

Полицейского в Ставрополе подозревают в убийстве друга из-за 900 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Тело погибшего нашли в лесу с огнестрельным ранением в голове.

В полицию местная жительница обратилась 12 декабря. Она рассказала, что пропал её 29-летний сын. Его тело обнаружили 17 декабря. Следователи возбудили уголовное дело.

Благодаря грамотной и тесной работе сотрудников СК с полицейскими была установлена причастность оперуполномоченного полиции УЭБ и ПК ГУ МВД России по Ставропольскому краю к убийству. Он состоял с погибшим в дружеских отношениях.

На допросе подозреваемый дал признательные показания.

Ранее полицейский хотел выстрелить в лося, но попал в пенсионера в лесу Выборгского района.

Видео: YouTube / Следственный комитет Российской Федерации