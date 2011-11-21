В Союзсоцпите назвали главное в школьном питании за апрель

Отраслевой союз развития социального питания Союзсоцпит подвел промежуточные итоги за апрель, назвав самые важные мероприятия и события прошлого месяца, направленные на повышение качества школьного питания.

Отраслевой союз развития социального питания Союзсоцпит подвел промежуточные итоги за апрель, назвав самые важные мероприятия и события прошлого месяца, направленные на повышение качества школьного питания.

Так, 8 и 9 апреля в российской столице проходил Всероссийский семинар по вопросам обеспечения качества и безопасности школьного питания. Организатором выступило Минпросвещения. Представители ведомства сделали доклад, в котором приводились тревожные цифры. При этом констатировалось отсутствие динамики в сторону улучшений.

Порядка 70% поставщиков школьного питания нарушают санитарные нормы и правила. Хотя в школах есть положительные тенденции, однако поставщики совершают нарушения на регулярной основе.

Специалисты Роспотребнадзора во время проведения проверок были вынуждены ликвидировать около 60 тонн продовольственных товаров. Поставщики горячего питания были оштрафованы на 150 млн рублей. Деятельность 146 компаний была приостановлена. В реестр недобросовестных поставщиков внесли 61 фирму.

На семинаре также были затронуты и вопросы разработки и внедрения типового контракта. По оценкам специалистов, это поможет стандартизировать процессы организации питания в школах и детских садах.

Документ необходим для придания уверенности в качестве питания в образовательных организациях.

Заместитель министра просвещения России Дмитрий Глушко 14 апреля участвовал в круглом столе, организованным Общероссийским народным фронтом. Состоялось обсуждение сотрудничества Минпросвещения с ОНФ по исполнению поручений президента России Владимира Путина.

Глушко акцентировал внимание на том, что ключевая проблема в организации горячего питания – недобросовестность отдельных поставщиков. Ее усугубляет недостаток квалифицированных кадров на комбинатах общественного питания. Желает лучшего и технологическое оснащение школьных пищеблоков.

Поставки фальсификата вместо качественной продукции, подмена маркировки, нарушение условий и сроков хранения продуктов – вот основные нарушения, выявленные у поставщиков.

Как указал Глушко, к таким предприятиям нужно применять жесткий контроль и карательные меры.

"Работу по этому вопросу надо делать публичной, не молчать об этом!" – заключил замминистра.

Во Владикавказе 23 и 24 апреля состоялся чемпионат "Профессионалы школьного питания-2021", в котором приняли участие повара со всей Северной Осетии. Им предложили поучаствовать в разработке детского меню. Главное условие – питание для детей должно быть "качественным, вкусным и ярким". В конкурсе приняло участие 23 мастера. Они состязались между собой в борьбе за лучшее блюдо, чтобы впоследствии его можно было бы подавать во всех школьных столовых региона.

С 19 по 23 апреля в Башкортостане прошла Неделя здорового питания. Различные мероприятия недели включали игры-викторины, воспитательные беседы, классные часы, родительские собрание и пр.

Совместное заседание Комиссии по социальной политике, здравоохранению и делам ветеранов Общественной палаты и временной рабочей группы по осуществлению общественного контроля за ходом организации бесплатного горячего питания в школах Ленинградской области проходило 21 апреля. В качестве спикера выступила эксперт Управления Роспотребнадзора по Ленобласти Елена Шапичева. Она проинформировала об итогах контрольных проверок, проходивших в учебных заведениях, заявив о крайней картелизации сферы социального питания Петербурга. В течение нескольких последних лет специалисты УФАС выявили более шести картельных сговоров.

Один из самых крупных получил название "колпинский картель". В него входило восемь организаций, администрация района и одно юрлицо. Комбинаты распределили рынок между собой. Это удалось за счет злонамеренного составления коммерческих предложений, когда победителем мог стать лишь заранее выбранный участник. В картель входили АО "Артис-Детское питание", ООО "Специализированная торговая компания", ООО "НУР", ООО "Невская дистрибьюторская компания", ООО "Юридическое бюро "Авангард", ООО "База Мария", ООО "Лимак-Нева", ООО "СПб Спец Строй", ООО "Евроспецсервис". Участвовала в картельном сговоре и администрация Колпинского района Санкт-Петербурга.

Сотрудники УФАС затем разоблачили и еще один картель. По масштабам он вполне мог бы посоперничать с "колпинским".

Участники сговора пока не называются. Предположительно, это такие крупные игроки рынка как ООО "Альфа-провиант+", ООО "Кавалер", ООО "Кавалер+", ООО "Серна" и ООО "Альфа-провиант" "КШСП", ООО "Альтаир". Вероятная сумма, полученная путем махинаций, может достигать около полутора миллиардов рублей.

Необходимо указать, что АО "Артис-Детское питание" и АО "Фирма Флоридан" являются лидерами по количеству жалоб на питание, поставляемое в образовательные учреждения Санкт-Петербурга.

Ранее мы сообщили, что в Минприроды разъяснили правила сбора грибов и ягод.

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