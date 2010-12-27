Распространителей ложной информации предложили штрафовать на 50-150 тысяч рублей

Члены Совета Федерации хотят внести соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях.

Члены Совета Федерации разрабатывают поправки в Кодекс об административных правонарушениях. В частности, они предлагают штрафовать на 50-150 тысяч рублей за распространение недостоверной информации. Об этом пишет газета "Известия", ссылаясь на слова автора инициативы, сенатора Ирину Гехт.

По словам Гехт, соответствующие поправки должны защитить граждан от паники, которая появляется после трансляции непроверенных данных. Штрафовать предлагается физических лиц и некоммерческие организации. По словам автора инициативы, в настоящее время юристы ищут способы, которые позволили бы "не ущемить права и свободы граждан в рамках законопроекта". Следить за достоверностью информации будут "органы власти, курирующие ту или иную тематику".

Мы с экспертами и общественниками сейчас обсуждаем, как прописать эту норму в административном кодексе. Чтобы люди взвешивали, что говорят, и лишний раз не играли на эмоциях, а давали объективную оценку. Ирина Гехт

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Фото: council.gov.ru