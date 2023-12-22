В Совфеде предложили усилить кампанию по информбезопасности

Ирина Святенко оценила работу по предотвращению терактов.

В условиях активизации в социальных сетях сообщений с Украины, призывающих россиян участвовать в терактах, в стране необходимо усилить кампанию, направленную на повышение грамотности граждан в сфере цифровой и информационной безопасности. Соответствующее заявление в ходе пленарного заседания в верхней палате парламента сделала вице-спикер Совфеда Инна Святенко. Она пояснила коллегам, что ранее проводилось профильное мероприятие по расследованию преступлений Киева в отношении несовершеннолетних. Там удалось высказать обеспокоенность депутатов и сенаторов распространением в медиапространстве деструктивного контента в адрес детей.

Трагические события в "Крокусе" стали шоком для всех и не оставили равнодушными наших коллег из Межпарламентского союза. Форум женщин-парламентариев, который прошел в рамках 148-й сессии МПС, по моей инициативе начался с минуты молчания в память о жертвах подмосковной трагедии. Ирина Святенко, сенатор

Ирина Святенко добавила, что социальные сети и мессенджеры "атакуют" российских подростков предложениями заработать на терактах. Заказчики предлагают школьникам взрывать торговые центры и другие объекты массовых скоплений людей, а также совершать диверсии за сотни тысяч рублей. Чаще всего такие призывы приходят с зарегистрированных на территории Украины аккаунтов. Сенатор пояснила, что говорит не о ботах, так как часто к адресатам такие послания приходят с данными об их ФИО, месте жительства.

Генпрокуратура готовит расширяющий возможности блокировки контента законопроект.

Фото и видео: Совет Федерации