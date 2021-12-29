В Совфеде оценили возможность снижения НДФЛ для малообеспеченных россиян

Ранее НДФЛ для этой категории россиян предложили снизить до 0%.

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко заявила "Известиям", что понижение НДФЛ для малообеспечнных россиян до 0% может привести к тому, что некоторые работодатели предпочтут сделать своих сотрудников "малоимущими".

Она отметила, что это может произойти вместо того, чтобы работодатели предоставили своим сотрудникам возможность увеличить доход, улучшить свое благосостояние или укрепить финансовое положение многодетных семьей.

Святенко сказала также, что по этой причине необходимо продолжать работу по разработке дополнительных мер поддержки. По ее словам, необходимо таке разрабатывать госпрограммы, которые малообеспеченным людям помогут свой доход повысить самостоятельно.

Ранее депутат Госдумы предложил существенно повысить налог для богатых россиян. Так, при доходе более 10 млн рублей в год он предложил ставку НДФЛ повысить до 25%, а для россиян, получающих сверхприбыль, налог предлагает повысить до 40-50%.

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