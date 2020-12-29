Его достроят, несмотря на любые санкции со стороны Соединённых Штатов.

В Совфеде назвали сроки завершения строительства "Северного потока — 2". С заявлением выступил член группы по сотрудничеству Совета Федерации и бундесрата ФРГ Сергей Перминов. Его слова приводит телеканал "Вместе РФ".

Сенатор отметил, что проект будет завершён в срок, несмотря на любые санкции со стороны Соединённых Штатов, ведь в нём заинтересованы европейские партнёры России.

В 2021 году "Северный поток" будет введен в эксплуатацию, в этом можно не сомневаться. Сергей Перминов, сенатор

Ранее мы писали, что Nord Stream 2 завершила строительство "Северного потока-2" в особой экономической зоне в Германии. Отмечается, что работы по укладке начались 11 декабря. Был построен участок 2,6 километра на глубине около 30 метров. Работы вело российское судно-трубокладчик "Фортуна". Для окончания строительства "Северного потока-2" осталось проложить участок в 147 километров труб в исключительной экономической зоне Дании.

Видео: VK / Телеканал Совета Федерации "ВМЕСТЕ-РФ"