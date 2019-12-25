Nord Stream 2 завершила строительство "Северного потока-2" в Германии

Для окончания строительства осталось проложить участок в 147 километров.

Nord Stream 2 завершила строительство "Северного потока-2" в особой экономической зоне в Германии.

Отмечается, что работы по укладке начались 11 декабря. Был построен участок 2,6 километра на глубине около 30 метров. Работы вело российское судно-трубокладчик "Фортуна".

Для окончания строительства "Северного потока-2" осталось проложить участок в 147 километров труб в исключительной экономической зоне Дании. По графику работы должны начаться в середине января.

Ранее Новак рассказал об уверенности России в том, что "Северный поток - 2" будет достроен.

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