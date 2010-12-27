В Советском на выходных пройдет форум "Идея"

С 10 по 12 августа на территории яхтенного порта «Йоханнес».

На выходных, с 10 по 12 августа в Советском городском поселении пройдет III муниципальный молодежный образовательный форум "Идея". Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

На форум в 2018 году приедут более 250 человек: молодежный актив Выборгского района, их родители, члены школьного самоуправления и многие другие. В рамках мероприятия пройдут мастер-классы, тренинги. Тренинги имеют разную направленность: "Специалисты по делам будущего", "Активисты", "Современные родители" и "Корпоративные лидеры". Лекторы - руководители и участники общественных организаций, кваливицированные психологи.

Форум проводится в рамках подпрограммы "Молодежь Выборгского района Ленинградской области".

Также, на выходных в Выборге состоится традиционный спортивный праздник "Фаворит и кинофестиваль".

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО; pixabay.com