В Выборгском районе прошел молодежный форум "Идея"

На форум приехали 250 человек.

В яхтенном порту Иоханнес в течение трех дней проходил молодежный форум "Идея". Об этом соообщает пресс-служба Полянского сельского поселения.

Палаточный лагерь на территории Советского поселения был разбит в течение трех дней. В палаточный городок приехали представители молодежных советов поселений Выборсгкого района, Дома молодежи и др. Всего 250 участников. В течение трех дней ребята знакомились друг с другом, получали полезную информацию. В рамках мероприятия прошли мастер-классы, тренинги. Тренинги имели разную направленность: "Специалисты по делам будущего", "Активисты", "Современные родители" и "Корпоративные лидеры". Лекторы - руководители и участники общественных организаций, кваливицированные психологи.

Организаторами выступили: комитет спорта, культуры, молодежной политики и туризма администрации Выборгского района и администрация Советского поселения.

Фото: МолодёжкаОНФ - Ленинградская область/ ВК