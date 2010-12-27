В Сосновом Бору состоялся запуск 22 новых автобусов

Местные жители с комфортом смогут добраться до станций метро "Автово" и "Парнас".

Жители Соснового Бора получили 22 новых автобуса. Транспортные средства выйдут на маршруты 401 и 402. Об этом сообщила пресс-служба управления по транспорту в Ленобласти.

В каждом транспортном средстве установлены удобные кресла с боковыми перилами. Кроме того, у пассажиров будет возможность индивидуально регулировать освещение и вентиляцию. Все автобусы оснащены специальными устройствами, позволяющими оплачивать проезд картой "Подорожник". В скором времени в общественном транспорте наладят оплату банковской картой.

Помимо этого, жители Черной Лахты, Шепелево и Большой Ижоры смогут добраться до Петербурга на утренних рейсах в 6:36, 7:06 и 8:36.

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