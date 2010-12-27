В Сосновом Бору автослесарь ЛАЭС обстрелял из ружья автобус с пассажирами

В Ленинградской области рабочий обстрелял автобус с людьми. Есть пострадавший.

В Сосновом Бору злоумышленники на иномарке обстреляли автобус с рабочими "Полихима". По данным от правоохранительных органов, ранен водитель транспортного средства. По подозрению в данном преступлении задержан автослесарь, который ранее уже был судим. Об этом сообщает издание "Конкретно.ру".

Инцидент произошел в половину шестого вечера 9 апреля у дома 64 по проспекту Героев. Выстрелы были произведены неизвестным из окна автомобиля "Мицубиси Лансер". В результате стрельбы повреждения получил автобус "Форд Транзит", который является собственностью компании ООО "Полихим". На момент совершения нападения, в салоне находились десять человек. Они возвращались с работы домой.

Одна из пуль нашла человеческую цель: ранение получил 49-летний шофер. Медики диагностировали у пациента повреждения мягких тканей спины, левой лопаточной области. Пострадавший находится в удовлетворительном состоянии. После оказания ему необходимой помощи, мужчину отпустили домой.

Полиция установила государственные номера на машине. Сам автомобиль найден вблизи 42 дома по Молодежной улице. В салоне оперативники нашли пневматическое ружье. По имеющимся данным удалось установить личность владельца иномарки. Им оказался 37-летний местный житель, который работает автослесарем ЛАЭС. В его отношении возбуждено уголовное дело за хулиганство. Подозреваемый задержан.

Фото: Pixabay.com

