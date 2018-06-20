В Сосновой поляне 8-летний ребенок упал с дерева

Полиция Красносельского района Петербурга проводит проверку по факту госпитализации ребёнка с признаками падения с высоты.
В Главке рассказали, что вечером 13 апреля из 1-й детской больницы поступило сообщение о госпитализации с улицы Лётчика Пилютова 8-летнего мальчика. Медики диагностировали травмы, характерные для падения с высоты. На данный момент ребенок находится в тяжелом состоянии. По предварительным данным, мальчик упал с дерева по собственной неосторожности.
Ведется проверка.
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