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В Сосновоборском колледже открыты новые мастерские
Сегодня, 11:24
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В Сосновоборском колледже открыты новые мастерские

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Всего в регионе успешно работают 11 таких мастерских. 

В Сосновоборском колледже открылись новые мастерские. Студентам политехнического колледжа теперь доступны мастерские по компетенциям "Мехатроника" и "Промышленная механика и монтаж". Об этом сообщила администрация Ленинградской области.

Созданные мастерские – это новый уровень оснащения учебных мест. Они технологически максимально приближены к реальным рабочим местам.

Вероника Реброва, председатель комитета общего и профессионального образования

Ленобласть уже имеет позитивный опыт создания мастерских на базе профессиональных образовательных организаций  – Мичуринского многопрофильного техникума и Тихвинского промышленно-технологического техникума им. Е.И. Лебедева. Всего в регионе успешно работают 11 таких мастерских. 

Фото: администрация Ленинградской области

Теги: колледж, мастерские, сосновый бор
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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