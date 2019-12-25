В Сосновоборском колледже открыты новые мастерские

Всего в регионе успешно работают 11 таких мастерских.

В Сосновоборском колледже открылись новые мастерские. Студентам политехнического колледжа теперь доступны мастерские по компетенциям "Мехатроника" и "Промышленная механика и монтаж". Об этом сообщила администрация Ленинградской области.

Созданные мастерские – это новый уровень оснащения учебных мест. Они технологически максимально приближены к реальным рабочим местам. Вероника Реброва, председатель комитета общего и профессионального образования

Ленобласть уже имеет позитивный опыт создания мастерских на базе профессиональных образовательных организаций – Мичуринского многопрофильного техникума и Тихвинского промышленно-технологического техникума им. Е.И. Лебедева. Всего в регионе успешно работают 11 таких мастерских.

Фото: администрация Ленинградской области