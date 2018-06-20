В Сосновно рейсовый автобус с 18 пассажирами попал в ДТП

По неподтвержденной информации, автобус попал колесом в яму, после чего выехал на встречку.

Рейсовый автобус с двумя легковыми авто попал в ДТП сегодня днем, 29 марта, в Приозерском районе Ленобласти. Об этом сообщает сетевое издание "47news".

Авария произошла в половине первого часа дня 29 марта в районе Сосново - здесь столкнулись маршрутка №859 "Девяткино-Приозерск" и две иномарки. "В автобусе было 18 человек. Ни им, ни водителям госпитализация не потребовалась", - пояснили в "ПитерАвто".

По неподтвержденной информации, автобус попал колесом в яму, после чего выехал на встречку.

Источник: сетевое издание "47news"