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В Сосновно рейсовый автобус с 18 пассажирами попал в ДТП
Сегодня, 16:34
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KaterinaKono13

В Сосновно рейсовый автобус с 18 пассажирами попал в ДТП

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По неподтвержденной информации, автобус попал колесом в яму, после чего выехал на встречку. 

Рейсовый автобус с двумя легковыми авто попал в ДТП сегодня днем, 29 марта, в Приозерском районе Ленобласти. Об этом сообщает сетевое издание "47news".

Авария произошла в половине первого часа дня 29 марта в районе Сосново - здесь столкнулись маршрутка №859 "Девяткино-Приозерск" и две иномарки. "В автобусе было 18 человек. Ни им, ни водителям госпитализация не потребовалась", - пояснили в "ПитерАвто".

По неподтвержденной информации, автобус попал колесом в яму, после чего выехал на встречку. 

Источник: сетевое издание "47news"

Теги: дтп в сосново, новости ленобласти, сосново
Категории: Новости Ленинградской области,

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