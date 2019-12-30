В Сочи водитель такси умер за рулем во время рейса

Пассажирка такси в тяжелом состоянии в больнице.

В Сочи водитель такси умер за рулем, такси врезалось в дом.

ЧП произошло сегодня днем, 21 января, в первой половине дня в Центральном районе на улице Виноградной Сочи. Водитель внезапно почувствовал себя плохо, машина, потеряв управление, пересекла встречку и врезалась в забор частного дома. В салоне такси была пассажирка, у которой диагностировали тяжелый перелом.

Как стало известно, 40-летний водитель такси гражданин Украины. По предварительным данным, у мужчины произошла остановка сердца.

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Фото: HUE