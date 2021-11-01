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В Сочи оштрафовали ездившего на диване на колесах

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В отношении мужчины составили административный протокол.

Сотрудники ГИБДД привлекли к административной ответственности водителя, который передвигался по Сочи на диване с колесами. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как выяснили полицейские, самодельное средство передвижения было оборудовано двигателем внутреннего сгорания. При этом на двигателе и механизмах была удалена маркировка. Для разбирательств была вызвана следственно-оперативная группа.

В отношении мужчины составили административный протокол за управление ТС, не пристегнутым ремнем безопасности. 

Ранее полиция Всеволожского района задержала мужчину, который наехал на квадроцикле на сотрудника ГИБДД.

Видео: МВД России

Теги: гибдд, сочи
Категории: Новости России, Тема дня, Лента новостей,

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