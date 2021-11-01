В Сочи оштрафовали ездившего на диване на колесах

В отношении мужчины составили административный протокол.

Сотрудники ГИБДД привлекли к административной ответственности водителя, который передвигался по Сочи на диване с колесами. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как выяснили полицейские, самодельное средство передвижения было оборудовано двигателем внутреннего сгорания. При этом на двигателе и механизмах была удалена маркировка. Для разбирательств была вызвана следственно-оперативная группа.

В отношении мужчины составили административный протокол за управление ТС, не пристегнутым ремнем безопасности.

Ранее полиция Всеволожского района задержала мужчину, который наехал на квадроцикле на сотрудника ГИБДД.

Видео: МВД России