Полиция Всеволожского района задержала мужчину, который наехал на квадроцикле на сотрудника ГИБДД

На требования предъявить документы, водитель совершил наезд на полицейского и с места происшествия скрылся.

Полиция Всеволожского района задержала мужчину, который нанес телесные повреждения сотруднику ГИБДД. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Ночью 11 октября во Всеволожске наряд ДПС остановил для проверки квадроцикл под управлением мужчины. На требования предъявить документы, водитель совершил наезд на полицейского и с места происшествия скрылся.

В результате оперативно-розыскных мероприятий 17 октября сотрудники уголовного розыска у дома 14 по улице Хошимина по подозрению в совершении данного преступления задержали 25-летнего неработающего. Подозреваемый задержан.

Также сотрудники ДПС за две недели выявили 500 "лихачей" на трассах Ленобласти.

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